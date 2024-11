Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Speciální kontroly zaměřené na rychlost

KRAJ - Dopravní policisté pokračují v kontrolách dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Středočeští dopravní policisté se ve dnech 8. a 22. února 2024 zapojili do celorepublikové speciální kontroly zaměřené na dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci a mimo obec.

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Jejich pozornosti neunikly ani další zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní. Neopomenuly kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče.

Během akce policisté zkontrolovali 996 vozidel. Vyřešili pokutou v příkazním řízení na místě 296 přestupků, 17 jich zadokumentovali a poslali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 209 řidičů, 138 v obci, 71 mimo obec. Dalším nejčastějším dopravním přestupkem bylo nezaplacení dálničního poplatku, 11 případů. Špatný technický stav vozidla mělo 14 řidičů, 11 jich dostalo pokutu za špatný způsob jízdy, 12 za držení hovorového zařízení. Za jízdy nepoužilo bezpečnostní pásy 9 pasažérů. Pod vlivem alkoholu řídil1 své vozidlo 2 řidiči, další 3 jsou podezřelí z užití drog.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu. Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou dopravních nehod, které mnohdy končí tragicky.

V akcích budeme pokračovat i nadále, a proto nohu z plynu. Nemusí to totiž skončit jen pokutou nebo ztrátou řidičského průkazu, ale i ztrátou toho nejcennějšího co máme, našeho života! Buďte na svých cestách ohleduplní, pozorní a respektujte všechny účastníky silničního provozu.

Osvětový projekt 13:Minut

Jízda nepřiměřenou rychlosti je chyba, kterou pravidelně děláme téměř všichni a bez výčitek. Tedy jen do doby, než nám to nevyjde. „Plus deset“ je totiž společenská norma. Víme, že je to „jen za body“ a nepřipouštíme si, že to může mít fatální následky. Odhalte s námi příběhy lidí, kterým se tato chyba vymstila a nahlédněte do jejich svědomí.

por. Mgr. Markéta Robková

26.1..2024

