Specializovala se na vrtačky

MĚLNICKO – Ke krádežím využila kočárek s dítětem.

Policisté Obvodního oddělení Mělník sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže osmadvacetileté ženě. Toho se měla dopustit ve spolupachatelství s třiačtyřicetiletým mužem.

V průběhu měsíce července spáchala celkem čtyři krádeže v jednom z obchodů v Mělníku. Vždy v odpoledních hodinách, s odstupem několika dní, přijela do obchodu s dítětem v kočárku. Do nákupního košíku dala nějakou levnou drobnost, například tužkové baterie nebo lahev s vodou. Z regálu vzala vrtačku, odstranila zabezpečovací čip a kufřík s vrtačkou dala do boudičky kočárku pod nákupní košík. Drobnosti na rozdíl od vrtačky zaplatila a vyšla z obchodu ven. Zde zboží předala svému komplicovi.

Počtvrté ji však za pokladní zónou zastavila ostraha, která ihned zavolala policii. Celkově způsobila škodu téměř 11 000,- Kč. Za její protiprávní jednání jí nyní hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

7.8.2019

