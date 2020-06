Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Specialista na parfémy

HRADECKO - Muž navštívil dvakrát jednu prodejnu.

Vyšetřovatel v těchto dnech obvinil 23letého muže z trestného činu krádež. Klade mu za vinu, že na začátku února odcizil v prodejně parfumerie v jednom obchodním centru na Novém Hradci Králové dva parfémy v hodnotě za více jak 4 tisíce korun. O čtyři dny později navštívil tu samou prodejnu a opět si odnesl dva parfémy v obdobné hodnotě. Díky kamerovým záznamům a svědkům, kteří si ho všimli při útěku z prodejny, se ho podařilo policistům v krátké době dopadnout. Z evidencí poté zjistili, že muž byl v loňském srpnu propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za krádeže. Z vyšetřování vyplynulo, že obviněný muž parfémy prodal a za utržené peníze si koupil drogy, na kterých je závislý.

Jelikož se v posledních třech letech dopustil obdobné trestné činnosti, hrozí mu nyní vyšší sazba a to trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

19.6.2020, 9.00

vytisknout e-mailem