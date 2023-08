Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Spěchat na silnici se nevyplatí!

Praha venkov – ZÁPAD - Co se může stát, když překročíte rychlost? Pokuta je to nejmenší…

V návaznosti na probíhající dopravně bezpečnostní akce a počty nehod na silnicích způsobených vysokou rychlostí Vám níže v textu připomeneme pár základních pravidel bezpečné jízdy.

I když vysoká rychlost vykazuje nebezpečnost, tak proč řidiči jezdí rychle? Téměř polovina se přiznává k tomu, že spěchá. Ano, dnešní doba je uspěchaná. Ale stojí to za to? Lidé tak často zpoždění dohání na nejhorším možném místě, za volantem, kde hazardují se svým životem, ale i životy ostatních. Co se ale děje potom? V lepším případě je chytí policisté a dostanou pokutu. Tomu, kdo na ně čeká, se omluví za zpoždění. V tom horším případě ani nedojedou do cíle. V tu chvíli to opravdu bude jízda, ale nepříjemná! Po nehodě bez úrazu nebo s ním řidiče čeká řešení události s policií, případně úřadem, soudem, pojišťovnou, poté pořízení nového automobilu či jeho oprava atd. Ve většině případech se nehoda dotýká i dalších účastníků silničního provozu.

Nad následky těžkých zranění nebo smrti se zamyslete sami…

Proto se jako řidiči chovejte zodpovědně, nejde jen o překročení rychlosti, ale i její vnímání řidičem, jeho reakce, brzdnou dráhu, bezpečnou vzdálenost, funkci asistenčních systémů, povětrnostní podmínky, viditelnost, stav vozovky, znalost prostředí, předvídání, ale i nečekanou událost, která může nastat.

Držte se tedy základních pravidel a připomeňte si, že pokud značka neuvádí jinak, v obci můžete jet maximálně 50 km/h, mimo obec 90 km/h a na dálnici 130 km/h.





A co za překročení rychlosti hrozí?

V § 125c zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou definovány přestupky k překročení dovolené rychlosti. Jsou rozlišovány čtyři typy překročení rychlosti (malé, střední, velké a vysoké). Záleží také na místě, kde se přestupek stal, zda v obci nebo mimo obec.

Malé překročení rychlosti je v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h. Za něj hrozí bloková pokuta do 1.000 Kč, pokuta ve správním řízení 1.500 Kč až 2.500 Kč.

Střední překročení rychlosti je v obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 km/h. Za něj hrozí stejné pokuty jako za malé překročení rychlosti, ale navíc i 2 trestné body.

Vyšší překročení rychlosti je v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více. Pokuty za takové překročení hrozí blokově do 2.500 Kč a ve správním řízení 2.500 Kč až 5.000 Kč. Počet trestných bodů už je 3. Zde si ale řidiči musí dát pozor, pakliže tento přestupek spáchají 2x nebo vícekrát během následujících 12 měsíců, pak přichází trest zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců.

Vysoké překročení rychlosti je v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více. Zde nelze uložit blokovou pokutu na místě, ale pouze pokutu ve správním řízení ve výši 5.000 Kč až 10.000 Kč. Počet trestných bodů je 5 a zákaz činnosti je na 6 až 12 měsíců.

Spěchat se nevyplatí! Dodržujte stanovenou rychlost a ochraňte tak sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.





por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD

11. srpna 2023

