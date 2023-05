Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Špatná životní situace, nemocné dítě, dědické řízení

KRAJ - Žena z důvěřivců vylákala více jak dva miliony korun. Hrozí jí až osm let vězení.

Během několika posledních měsíců se 32 leté ženě z Liberecka podařilo obalamutit několik důvěřivých mužů a vylákat z nich více jak dva miliony korun.

Legenda, s jakou se recidivistce podařilo zlákat muže k zasílání tak velkého množství finančních prostředků, byla velmi dobře propracovaná. Již v minulosti si totiž obdobným způsobem přišla na zajímavé finanční „injekce“ do vlastního rozpočtu. Cílila především na solidární smýšlení a potřebu podpory, které se v lidech objevují při zmínkách o něčí tíživé životní situaci. Přesvědčovacích fíglů, jak peníze vymámit, měla v zásobě nepřeberné množství. Kromě nutné potřeby uhradit dluhy vzniklé v exekučním řízení, také poplatky za pozastavené dědické řízení, ve kterém jí mají být v budoucnu připsány na účet vysoké částky, ze kterých pak bláhovým mužům peníze uhradí i s tučným, motivačním bonusem. Co je ale zarážející, že do celého systému získávání finančních prostředků od důvěřivých osob postupně zaplétala i své ratolesti. Jakmile se již zřejmě nechtělo mužům přispívat na její rozhazovačný život, začala na pomyslnou strunu soucitu a solidarity brnkat ještě více. Tu zmínila zhoršení zdravotního stavu svého dítěte, tu a tam jeho nutný převoz do nemocničního zařízení. Pochopitelně neopomněla ani na s tím spojené vysoké náklady na cestování, ubytování, stravu a další a další smyšlenky.

Svou hru s muži začínala téměř vždy stejně. Profilem na sociální síti. Po krátkém „oťukávání“ si začali dopisovat prostřednictvím mobilních aplikací a tzv. budovat důvěru. Nutno podotknout, že notně pokroucenou. Jak čas plynul žena mužům lapeným v síti začala dávkovat předpřipravená témata. Mimo jiné již zmíněnou tíživou životní situaci, finanční problémy, probíhající dědické řízení po smrti rodičů, následky exekucí, poplatky za bydlení a další a další. Neštítila se zmínit ani o zcela neočekávaných výlohách na léčbu nemocného dítěte. A muži uvěřili a platili. Jejich naivita v tomto ohledu byla na pováženou. Až když se žena začala opakovaně vymlouvat z domluvených termínů splácení nebo jakmile začala stupňovat počty žádostí o další nutné platby, začali podvedení muži zvažovat i tu možnost, že stali obětí podvodnice. To však již bylo pozdě. Jeden z poškozených ženě přeposlal dokonce více jak půl druhého milionu. Z dalšího pak vylákala 32 letá recidivistka takřka půl milionu a třetí z polapených platících, přišel „naštěstí“ jen o přibližně sedmdesát tisíc korun. Co žena s penězi dělala? Výherní automaty, kasino, osobní užitek.

Liberečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání ženy, jako obviněné ze spáchání pokračujícího zločinu podvodu, za který jí v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Zároveň také podali podnět k návrhu na její vzetí do vazby, který byl na sklonku minulého týdne akceptován. Do rozhodnutí soudu tak žena vyčká v cele vazební věznice.

18. května 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

