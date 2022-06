Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Spánek za volantem vyšel řidiče draho

MECLOV – Při střetu dvou vozidel došlo k jejich odražení do příkopů, kde jedno vozidlo narazilo do stojanu dopravního značení a směrového sloupku, druhé pak do stromu. Příčinou dopravní nehody byl zřejmě spánek jednoho z řidičů. Škoda byla vyčíslena na částku téměř 210 tisíc korun.

Dne 7. června 2022 v ranních hodinách došlo na silnici II. třídy č. 193 mezi obcemi Domažlice a Horšovský Týn, v katastrálním území obce Meclov, k dopravní nehodě. Řidič osobního vozidla tovární značky Volkswagen jel ve směru od obce Domažlice na obec Horšovský Týn, kdy na přímém úseku pozemní komunikace přejel s vozidlem částečně do protisměru a levým bokem narazil do levého boku osobního vozidla tovární značky Volvo, které jelo ve směru od obce Horšovský Týn na obec Domažlice. Po střetu byl osobní automobil značky Volvo odražen ve směru na obec Domažlice vpravo za pravý okraj komunikace, kde v prostoru silničního příkopu narazil do ocelového stojanu dopravní značky a dále do směrového sloupku. Osobní vozidlo značky Volkswagen bylo po střetu odraženo ve směru na obec Horšovský Týn vlevo za levý okraj komunikace a následně v prostoru silničního příkopu čelně narazilo do kmenu vzrostlého listnatého stromu. Řidič osobního vozidla Volkswagen uvedl, že za jízdy usnul. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Přítomnost alkoholu byla u řidičů vyloučena provedenou dechovou zkouškou. Škoda na osobním vozidle Volkswagen byla vyčíslena na částku 80 tisíc korun a na osobním automobilu Volvo vznikla škoda ve výši 120 tisíc korun. Škoda na stojanu dopravního značení a směrovém sloupku byla ohodnocena na částku 6 tisíc korun, na svršku silničního příkopu a na listnatém stromu pak vznikla škoda ve výši 3 tisíce korun. Dopravní nehodou se nadále zabývají domažličtí dopravní policisté.



nprap. Barbora Šmaterová, DiS.

8. června 2022

