Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Špagety lítaly obývákem

MOSTECKO - Před tím vlezl do cizího bytu.

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 39letého muže ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Ten měl řádit v jednom z litvínovských bytů, ve kterém neměl ovšem co dělat. Minulý měsíc ve večerních hodinách zaklepal na dveře. Poté, co se pootevřely, je měl silou rozrazit. Obviněný vtrhl do bytové jednotky a okamžitě fyzicky napadl nájemníka. Toho času se v bytě nacházela návštěva, žena s dětmi a kamarád. Toho nezvaný návštěvník také fyzicky napadl. Agresivní Litvínovan spatřil hrnec s uvařenými špagetami a nenapadlo ho nic lepšího, než je rozházet po obývacím pokoji. Pro větší důraz svého jednání popadl odložený mobilní telefon, se kterým hodil o zem. Podle policistů se dožadoval, aby s ním žena odešla. Vzhledem k tomu, že se jeho požadavek nesetkal s pochopením, proto muž cizí bytový prostor opustil. Naštěstí se celá nevítaná návštěva obešla bez zranění. Policisté ze získaných informací věděli, kdo se sám do bytu pozval. Litvínovana ve věku 39 let si pozvali k výslechu. Uzná-li soud jeho vinu, hrozí mu až tři roky za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

2. prosince 2022

