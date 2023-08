Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Spadla klec

Kriminalisté z 2. oddělení Prahy I dopadli muže, který před více než rokem vyloupil rodinný dům, odkud si odnesl cennosti za bezmála osm a půl milionu korun.

Loni v květnu se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v Praze 6, odkud si odnesl několik luxusních hodinek, šperků a finanční hotovost. Nezvanou návštěvou tak způsobil škodu za bezmála osm a půl milionu korun. Detektivové zajistili všechny dostupné kamerové záznamy, na kterých byl neznámý maskovaný pachatel velmi dobře zachycen a kriminalistický technik zajistil mnoho vzorků genetického materiálu z místa činu. I přes veškerou snahu za využití všech operativně pátracích prostředků, se neznámému muži dařilo dlouhou dobu unikat. Ani vyhodnocení odebraných vzorků zprvu nevykazovalo žádnou shodu v policejních systémech, ale pouze do doby, kdy kolegové z Plzně vyhodnotili vzorky z jiného vloupání v jejich kraji. Pražští kriminalisté tak získali další důležité poznatky, díky kterým dokázali stanovit možného podezřelého (cizinece) a další mezinárodní spoluprací i zjistili, jakým vozidlem by se podezřelý muž mohl pohybovat.

Po více než roce ale udělal podezřelý „bytař“ osudovou chybu. Přejel totiž přes naše státní hranice a neunikl pozornosti brněnských dopravních policistů. Ti jej na dálnici zastavili a okamžitě zkontaktovali pražské detektivy, kteří zajistili odebrání vzorků biologického materiálu. Ty pak brněnští technici bleskově vyhodnotili a výsledky ukázaly na shodu s oběma prošetřovanými případy. Podezřelý muž byl na místě zadržen a poté převezen do Prahy, kde ho soudce poslal do vyšetřovací vazby. Po více než roce tedy spadla klec a obviněný pětatřicetiletý cizinec, může po odsouzení za trestný čin krádež ve čtvrtém odstavci, skončit až na osm let za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 21. srpna 2023

