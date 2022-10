Spadla klec

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

LOUNSKO – Prodával drogy; Pod vlivem způsobil nehodu.

Prodával drogy

Policistům se podařilo dopadnout 33letého muže z Lounska, který je podezřelý z trestného činu nedovolená výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kriminalisté měli případ rozpracovaný několik týdnů. Poznatky k možné distribuci drog touto osobou získali vlastním šetřením v prostředí uživatelů drog a následně prováděli k případu další operativní činnost. Na základě jeho výsledků zadrželi podezřelou osobu. Policisté obvinili muže ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Viní ho, že měl prodávat přesně nezjištěné množství pervitinu. Pokud soud prokáže vinu obviněnému, mohl by dotyčný strávit za mřížemi až pět let.

Pod vlivem způsobil nehodu

Dopravní policisté trestně stíhají 47letého muže z Prahy, který čelí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V první polovině září v nočních hodinách jako řidič vozidla zn. Mercedes Benz za obcí Pnětluky ve směru na obec Domoušice nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy a havaroval. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou na mokrém povrchu vozovky uvedl vozidlo do smyku. Vozidlo vyjelo do silničního příkopu, kde narazilo do telekomunikačního sloupu. Po nárazu se vozidlo přetočilo přes střechu zpět na kola. Telekomunikační sloup byl nárazem přelomen a železobetonové ukotvení byla vytržena ze země. Řidič se na výzvu policistů podrobil dechovým zkouškám na přítomnost alkoholu v těle, které vyšly vždy pozitivní s výsledkem přesahujícím hodnoty 2,1 promile alkoholu. Řidič byl s lehkým zraněním hlavy převezen do nemocnice k dalšímu ošetření. Škoda způsobená při dopravní nehodě byla vyčíslena předběžně na částku 422 tisíc korun. Viník popsané nehody si od policistů vyslechl podezření a nyní mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

27. října 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

