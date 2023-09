Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Soutěž o večeři to rozhodně nebyla

ZÁBŘEH - Další podvodný trik připravil ženy o tisíce.

V neděli poškozenou přes mobilní aplikaci kontaktovala žena a sdělila jí, že po zaslání emailu a svého telefonního čísla se může zúčastnit soutěže o večeři. Starší žena v tom neviděla žádnou záludnost a údaje odeslala. Netrvalo dlouho a přišla jí informace o výhře 20 000 Kč. Neznámému pachateli, v domnění, že jí budou peníze zaslány na bankovní účet, poskytla veškeré přihlašovací údaje k platební kartě. Poté vše autorizovala a zjistila, že jí bylo z účtu v několika odchozích platbách odčerpáno celkově 37 500 Kč. Případem se zabývají policisté z oddělení v Zábřehu, v jejichž rajónu poškozená bydlí.

Do soutěže o večeři se včera zapojila také další žena ze Zábřehu, kterou oslovil pachatel prostřednictvím profilu její známé. Uvedl, že potřebuje její telefonní číslo, aby mohl hrát v soutěži o večeři a stejně tak by byla zařazena do soutěže i poškozená. Žena nezaváhala a číslo poslala s tím, že jí přijde kód, který má obratem poslat neznámé osobě. To taky udělala. Vzápětí jí přišla fotka s dárkovým poukazem v hodnotě 20 000 Kč, který bude její, ale pouze pod podmínkou, že musí vyfotit svoji platební kartu z obou stran a zaslat ji. Po odeslání následoval požadavek, aby otevřela internetového bankovnictví, kde měla potvrzovat odchozí platby v řádu tisíci korun a to taky udělala. Po chvíli se jí to zdálo divné a neznámému pachateli napsala, že chce odeslané peníze ihned vrátit zpátky na účet nebo půjde na policii oznámit, co se stalo. Pak s pachatelem ukončila komunikaci a zjistila, že se nemůže přihlásit do internetového bankovnictví, na svůj email a taky facebook. Zavolala tedy do banky a zjistila, že přišla o necelých 164 000 Kč.

Obě události prověřujeme pro trestné činy související s internetovou kriminalitou.

por. Mgr. Miluše Zajícová

12. září 2023

