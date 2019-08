Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sousedská rozepře skončila fyzickým útokem

KLADENSKO – Konflikt mezi sousedy je prošetřován jako přestupek proti občanskému soužití.

Před dvaadvacátou hodinou dne 24. srpna 2019 byli policisté oddělení hlídkové služby vysláni do Pražské ulice v Kladně, kde došlo k fyzickému napadení mezi sousedy.

Po příjezdu na místo devětapadesátiletý muž uvedl policejní hlídce, že nad ním bydlící soused má malé dítě, které neustále dupe, což ho ruší. Z těchto důvodů bouchal do stropu svého bytu koštětem, aby si i soused uvědomil, jak nepříjemné je rušení z jeho bytu. Na danou situaci jednačtyřicetiletý muž reagoval tím, že sešel k bytu souseda a začali si spolu vyměňovat názory a poté došlo k slovní rozepři. Následně jednačtyřicetiletý muž dvakrát udeřil do obličejové části devětapadesátiletého muže, který upadl na zem a poradil se. Útočící muž doznal, že se sousedem mají dlouhodobější neshody ohledně dupání z jejich bytu, které soused oplácí boucháním do topení a stropu. V tomto případě slovní konflikt skončil i fyzickým napadením

Vzhledem k tomu, že poškozený muž měl poranění na hlavě, přivolali policisté na místo incidentu posádku ZZS, která provedla prvotní ošetření a muž odmítl další vyšetření v kladenské nemocnici.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy nyní tento případ prošetřují jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.





nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

26. srpna 2019

