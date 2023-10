Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Sourozenci prodávali heroin a pervitin

KARLOVARSKO – Nyní oběma hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Kriminalisté v Karlovarském kraji i nadále úspěšně bojují s drogovou kriminalitou. V rámci odhalování trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek zadrželi a následně i obvinili dvě osoby z Karlových Varů, které prodávaly drogy heroin či pervitin.



K samotné realizaci této akce došlo ve čtvrtek 12. října letošního roku společně se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.



Pětatřicetiletá žena měla společně se svým sedmatřicetiletým bratrem v lednu letošního roku poslat balíček s heroinem a pervitinem svému známému do věznice, který se v té době nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody. Balíček s drogami byl zajištěn pracovníky vězeňské služby.



Žena měla distribuovat drogy heroin a pervitin několika dalším osobám, a to od prvního čtvrtletí roku 2022 do září letošního roku. Například třiatřicetiletému muži měla v několika desítkách případů darovat drogu heroin jako protislužbu za odvoz na domluvená místa. Několika dalším osobám měla žena opakovaně prodávat drogu pervitin.



V polovině září letošního roku byla žena jako spolujezdkyně v osobním automobilu kontrolována na Karlovarsku. Při kontrole u sebe neoprávněně přechovávala za účelem další distribuce drogy heroin a pervitin.



Stejného jednání se měl dopustit i sedmatřicetiletý muž. Ten měl opakovaně šesti osobám prodávat či za různou protislužbu darovat drogy heroin, pervitin a marihuana. I v tomto případě se mělo jednat o desítky případů, ve kterých měl muž drogy prodávat.



Ve čtvrtek 12. října došlo k zadržení pětatřicetileté ženy a sedmatřicetiletého muže. Při realizaci této akce byly provedeny domovní prohlídky v místech bydliště obou zadržených. Kriminalisté při nich zajistili několik kusů rostlin konopí, drogy heroin a pervitin či finanční hotovost.



Celkově bylo kriminality zajištěno bezmála 200 gramů drogy heroin.



Následně karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetileté ženy a sedmatřicetiletého muže z Karlových Varů, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Na obviněné osoby podal policejní vrchní komisař podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby. U sedmatřicetiletého muže státní zástupce podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby akceptoval a muž byl vzat do vazby. Pětatřicetiletá žena byla propuštěna za zadržení a její trestní stíhání probíhá na svobodě.



V případě prokázání viny hrozí oběma obviněným trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 10. 2023

