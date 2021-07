Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sourozenci obviněni z loupeže

JIČÍNSKO - Žena s bratrem napadli a okradli partnerskou dvojici.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Jičín včerejšího dne obvinili 30letou ženu a jejího o 4 roky staršího bratra ze zvlášť závažného zločinu loupež a přečinu výtržnictví spáchaných ve spolupachatelství. Sourozenci v úterý 29.6. okolo 13. hodiny v Riegrově ulici v Jičíně nejprve verbálně a následně i fyzicky zaútočili údery, kousáním, taháním za vlasy a kopy na 41letou ženu a jejího o 19 let staršího partnera poté, co žena jim odmítla darovat peníze. Ženě z krku strhli dva zlaté řetízky a pokusili se vytrhnout kabelku. Po zásahu náhodných kolemjdoucích v napadání přestali a z místa utekli. Napadená dvojice, které byla způsobena škoda téměř 32 tisíc korun, musela vyhledat lékařské ošetření.

Přivolaná hlídka za pomoci svědků, uprchlé sourozence o 500 metrů dál zadržela a podrobila dechové zkoušce. U ženy výsledek ukázal téměř 2 promile a u muže 1,1 promile.

Oba se k trestným činům doznali, a pokud je soudce uzná vinnými, mohou být odsouzeni na 2 až 10 let do vězení.

por. Iva Kormošová

1.7.2021, 15.10

vytisknout e-mailem