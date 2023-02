Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Sourozenci a jejich matka byli obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami

TACHOVSKO – Dcera opatřovala marihuanu a dále ji prodávala dalším osobám, také bratrovi a matce. Bratr drogu sám užíval nebo přeprodával dál, matka ji synovi dávala zadarmo.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality v Tachově zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, třicetileté ženy a šestapadesátileté ženy, které obvinili ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Třicetiletá žena od února loňského roku do současné doby si za účelem distribuce a takzvaně do komise opatřovala marihuanu, kdy za gram zaplatila 103 koruny a průměrně odebírala sto gramů měsíčně. Drogu pak prodávala koncovým odběratelům v ceně 1 gram za 200 korun. Za uvedené období prodala dalším osobám téměř kilo a půl marihuany. Svému dvojčeti poskytovala marihuanu téměř každý den, někdy zadarmo, někdy za peníze.

Bratr si marihuanu také opatřoval od dalších osob, od sestry nebo matky. Získanou marihuanu zčásti užíval pro svoji potřebu, zčásti přeprodával. Podle své potřeby a také poptávky ji různě měnil za pervitin. Prodal nejméně 381 gramů, opět jeden gram za dvě stě. Peníze za prodej drogy, kterou získal od své sestry, pak sestře předával zpět. Za svoje služby pak od ní dostal v dostatečném množství marihuanu zdarma pro svou potřebu.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že snad jen na matce dcera nechtěla vydělávat. Marihuanu jí prodávala za nákupní cenu 103 koruny za gram. Matka pak drogu přechovávala doma a poskytovala jí zdarma v nepravidelných intervalech výhradně jen svému synovi, údajně ke zklidnění jeho stavů zuřivosti. Marihuanu opatřenou za 2 tisíce korun dala synovi jednou i jako dárek k Vánocům.

Všichni tři byli zadrženi. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili plastové dózy s několika gramy marihuany. Obvinění nyní mohou být za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy potrestáni trestem odnětí svobody. Dceři za to, že svým jednáním spáchala čin ve značném rozsahu, hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let. Jejímu bratrovi a matce hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Jsou stíháni na svobodě.



por. Mgr. Dagmar Brožová

28. února 2023

