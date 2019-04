Soudní znalkyně v oboru zdravotnictví

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka se domáhala „poskytnutí informace z elektronického systému spisové služby PČR, v kolika případech (za období evidované v tomto elektronickém systému) byla opatřením policejního orgánu přibrána do řízení znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie MUDr. Kateřina Černeková, IČO: 001038583 a 07727666, a jaká byla výše odměny vyplacená jí povinným subjektem za zpracování znaleckých posudků v jednotlivých letech“.

Policie České republiky konstatovala, že nevede žádnou evidenci, která by obsahovala údaje o tom, kolikrát byla konkrétní osoba v kalendářním roce přibrána v trestním řízení jako znalec, případně zpracovala odborné vyjádření, podle ustanovení § 105 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“) a jaké finanční částky jí byly v této souvislosti vyplaceny. Tyto údaje by bylo nutno zpětně vyhledat v jednotlivých trestních spisech vedených Policií České republiky během výše vymezeného období. Ke zjištění požadované informace o počtu přibrání výše uvedené osoby jako znalkyně v trestním řízení by však nepostačovalo pouhé mechanické vyhledání a shromáždění jednoduchých údajů. Povinný subjekt by musel vyhledat trestní spisy, ve kterých výše uvedená osoba figuruje jako subjekt trestního řízení, ověřit její totožnost s osobou uvedenou v předmětné žádosti o informace a posoudit, zda tato osoba v dané trestní věci vystupuje v postavení znalkyně ve smyslu ustanovení § 105 zákona č. 141/1961 Sb. nebo v jiném postavení. Dále by pak musel porovnat údaje o počtu přibrání výše uvedené osoby jako znalkyně v trestním řízení zjištěné prověrkou trestních spisů s údaji o platbách poukázaných této osobě a evidovaných v informačním systému účetnictví Policie České republiky. Takový analytický postup podle názoru povinného subjektu představuje vytváření nové informace, jehož se povinnost poskytovat informace podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká.

Z výše uvedených důvodů povinný subjekt poskytl žadatelce údaje o počtu plateb poukázaných výše uvedené znalkyni všemi útvary Policie České republiky a celkovou částku těchto plateb za každý kalendářní rok ve výše vymezeném období, tj. od 1. srpna 2008 (datum zahájení celoplošného zkušebního provozu informačního systému ETŘ) do 28. února 2019 (datum podání předmětné žádosti o informace). Tyto údaje pocházející z informačního systému účetnictví vedeného Policií České republiky nerozlišují platby za znalecké posudky, odborná vyjádření a případně jiné činnosti.

PhDr. Jiří Vokuš, 5. dubna 2019

