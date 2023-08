Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Součinnost dopravních policistů při akci v Náchodě

NÁCHODSKO - Akce zaměřená na cyklisty a koloběžkáře

Ve čtvrtek dne 17.8.2023 se uskutečnila dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci náchodských dopravních policistů a náchodské městské policie. Cílem akce bylo reagovat na četné podněty ze strany obyvatel Náchoda na chování cyklistů a koloběžkářů v silničním provozu. Předem bylo vytipováno celkem deset úseků, kterým se smíšené dvoučlenné hlídky věnovaly.

Hlídky se zaměřily na jízdu v pěších zónách, v protisměru, na přechodech a po chodnících. Samozřejmě též na povinnost užít cyklistickou přilbu při jízdě na kole nebo na koloběžce do 18let. Při akci bylo zjištěno téměř třicet přestupků, z nichž převažovala nejčastěji jízda na jízdním kole po chodníku.

S ohledem na to, že cílem akce bylo zvýšit povědomí občanů o bezpečném chování v provozu na silnicích a jiných pozemních komunikacích, tentokrát až na několik výjimek končilo řešení přestupků domluvou. Je zapotřebí, aby KAŽDÝ účastník silničního provozu se choval ohleduplně a dal respekt ostatním, jak na to ostatně upozorňoval i náchodský policejní preventista. Život není závod! Měli bychom myslet na to, že se potřebujeme na určené místo dostat nikoli co nejdříve, ale bezpečně a hlavně bez újmy. Dodržování dopravních předpisů se v zájmu bezpečnosti nás i ostatních účstníků silničního provozu rozhodně vyplatí.

por. Mgr. Miroslav Mervart

18.8.2023, 12:30

