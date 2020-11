Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Šofér byl přičinlivý

BŘECLAVSKO: Devětadvacetiletý muž si po havárii na D2 obratem odcizil další auto.

Opravdu zajímavý vývoj měly události spojené s krátce po poledni ohlášenou nehodou osobního automobilu Mazda na D2 poblíž Starovic. Šofér auta tam při riskantní jízdě směrem na Bratislavu přejížděl přes všechny jízdní pruhy a po nárazu do svodidel skončil s nepojízdným vozidlem v odstavném pruhu. Vůz zamknul a odešel. Dálniční policisté při vyšetřování havárie na místě zjistili, že automobil byl před nedávnem odcizený v Hulíně. Kdo seděl za volantem, se dověděli až o více než tři hodiny později. To totiž břeclavští policisté v Lanžhotě úspěšně stíhali osobní automobil Škoda, který byl odcizený po poledni v obci Starovice. Devětadvacetiletý šofér, který nevlastní řidičský průkaz, při pronásledování vedle toho, že poškodil kolo na odcizené Octavii, tak při vynuceném zastavení poničil i dveře služebního auta. Řidič, který nadýchal přes jedno promile, měl při sobě navíc i klíče od na dálnici havarovaného automobilu. Obratem přiznal, že s autem havaroval. To ale nebylo všechno. Ve Starovicích byl krátce po nehodě navíc ještě hodně přičinlivý. Vcelku pohodlně se otevřenými dveřmi přes přístavek dostal do kanceláře tamní firmy, kde odcizil odložený notebook. Pak stejně komfortně získal další dopravní prostředek. Jeho řidička nechala na chvíli před domem odstavenou Škodu Octavia, v ní vedle klíčů i kabelku s doklady a osobními věcmi. Krádež asi po čtvrthodině zjistila a oznámila policistům. Ti na základě řady postupně získaných informací zjistili pohyb možný vozidla a to vypátrali v Lanžhotě. Devětadvacetiletý muž skončil v policejní cele a musí počítat s dalším trestním stíháním.

por. Bohumil Malášek, 26. listopadu 2020

