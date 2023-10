Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sobotní nehody na Trutnovsku

TRUTNOVSKO - 2,57 a 3,01 promile žádný problém.

Trutnovští „nehodáři“ v sobotu řešili celkem 9 dopravních nehod, přičemž dvě z nich, které zapříčinil alkohol. K nehodám došlo téměř ve stejný čas, však na jiném místě.

AlkoholPo 19. hodině jsme přijali oznámení o nehodě, ke které došlo v obci Nemojov. Opilý 34letý řidič s vozidlem Škoda naboural do zaparkované Toyoty. Ke srážce vozidel došlo zřejmě tak, že muž na rovném úseku komunikace usnul, vjel do protisměru a tam narazil do vozidla. S řidičem zasahující policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 2,57 promile. Předběžná škoda na poškozených autech přesáhla 100 tisíc korun.

K druhé nehodě tentokrát čtyřkolky došlo ve Strážkovicích. Dle provedeného šetření k havárii došlo zřejmě tak, že 48letý řidič při průjezdu pravotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci a tam narazil do okrasného kamene. S ním provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 3,01 promile!

Oba případy šetří policisté pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidičům hrozí odnětí svobody od 6 měsíců až do 3 let.

por. Pižlová Šára, DiS.

9. 10. 2023, 12:00

