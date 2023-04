Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sobotní nehody na jihu Čech

Jihočeský kraj - Jezděte obezřetně a snažte se předvídat chování druhých účastníků.

Dnešní jarní počasí vylákalo vyznavače jedné stopy - motorkáře, ale také zvýšený počet řidičů osobních vozidel, což se odrazilo ve vyšším množství dopravních nehod.

První z výjezdů k střetům či pádům na vozovku zaznamenali strakoničtí dopravní policisté v obci Bavorov, kam vyjížděli krátce po poledni. Ohledání místa nehody a vlastním šetření zjistili, že v 12:00 hodin jel na křižovatce komunikace II. třídy č. 141 s ulicí Tírenská řidič (roč. 1947) osobního automobilu tovární značky OPEL ASTRA, kdy se pravděpodobně plně nevěnoval řízení, vjel do křižovatky, kde přijížděl od obce směrem na Vodňany řidič (roč. 1975) s motocyklem tovární značky SUZUKI VSTROM. Řidič motorky se snažil zabránit střetu prudkým bržděním, následkem čehož dostal s motocyklem smyk, s tímto upadl na komunikaci, následně přední částí narazil do levé přední boční části OA Opel Astra. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče motocyklu, který byl z místa transportován leteckou záchrannou službou do nemocnice.

Další nehody s účastí motorkářů evidujeme od 17:43 hod. mezi obcí Milevsko a Hrejkovice na silnici I/19, kde jel řidič (roč. 1963) stroje tovární značky Yamaha MTN pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svých schopnostem a stavu komunikace, vjel na vodící čáru, kdy dostal smyk a skončil mimo vozovku. Při pádu se těžce zranil a o jeho ošetření se postarali pracovníci letecké zdravotnické služby, kteří ho transportovali do nemocnice. Nehodu vyšetřují písečtí dopravní policisté.

V časové sledu jsme v Jihočeském kraji řešili nehody mezi ovcemi Radošovice a Kapsova Lhota na Strakonicku, kde se střetl řidič motorky s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen, kde zřejmě řidič jednostopého stroje nedal přednost v jízdě. Po střetu se lehce zranil.

Dále vyjížděli jindřichohradečtí dopravní policisté do Nové Bystřice, kde havaroval motorkář a poté sjel do příkopu. Nehoda je šetřena s lehkým zraněním.

Poslední večerní nehoda je v šetření táborských policistů mezi obcemi Bechyně a Bežerovice, kde se střetl mladý cyklista s osobním vozidlem tovární značky Toyota. Zde je naštěstí pouze lehké zranění.

Připomínáme zásady bezpečné jízdy, obezřetnost na křižovatkách a rychlostních komunikacích.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

29. dubna 2023

