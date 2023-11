Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sněží, bourá se

CHOMUTOVSKO - Řidiči, přizpůsobte jízdu aktuálním podmínkám.

Policisté v okrese Chomutov od včerejšího večera v důsledku špatné sjízdnosti a nepřizpůsobení jízdy aktuálním podmínkám řešili několik dopravních nehod. Většinou šlo o sjetí vozidla do příkopu nebo náraz do svodidel nebo třeba do sloupu veřejného osvětlení. První z těchto nehod jsme zaznamenali po deváté večer, kdy vozidlo sjelo do příkopu v katastru obce Vejprty. O pár desítek minut později dostal řidič osobního vozidla jedoucího po chomutovském sídlišti Březenecká smyk a narazil do sloupu veřejného osvětlení. V noci havaroval řidič osobního vozidla do svodidel v Droužkovicích, v šest ráno pak v ulici Alfonse Muchy v Chomutově. Před osmou ráno jsme přijali oznámení o nehodě dvou osobních vozidel v chomutovské ulici Roháčova. Kromě toho za obcí Hradiště nedaleko Vernéřova po šesté ráno kvůli sněhu na vozovce uvízl kamion a dodávka, místo je nyní již průjezdné.

Všechny zmíněné nehody se obešly bez zranění. Policisté však vyzývají řidiče, aby přizpůsobili svou jízdu, zejména rychlost, aktuálnímu počasí, aby se zbytečně nedostali do potíží.

Mimo nehod řešili policisté také problémy se sjízdností silnice č. 7 vedoucí od Chomutova směrem k obci Hora sv. Šebestiána. Ty nám byly hlášeny již od včerejšího večera. Před 22tou hodinou v důsledku silného sněžení stála doprava v obou směrech a krátce před 23tou hodinou policisté z důvodu nesjízdnosti uzavřeli silnici č. 7 z místa křížení se silnicí č. 1/13, tedy od Chomutova ve směru k Hoře sv. Šebestiána. Silnice byla znovu otevřena před půl devátou ráno a nyní je tedy s opatrností průjezdná.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 28. listopadu 2023

