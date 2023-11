Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Snažili se podplatit policisty

MLADOBOLESLAVSKO - Během 4 dní policisté řešili dva případy pokusu podplácení.

Mladoboleslavští policisté museli během 4 dní řešit hned dva případy, kdy se je pokusili podplatit, dnes už obvinění, lidé.

K prvnímu z případů došlo 16. listopadu krátce po 21. hodině v Bakově nad Jizerou. Policisté z Mnichova Hradiště zastavili při silniční kontrole 40letého řidiče vozidla Ford Transit. Muž se odmítl podrobit testu na alkohol a návykové látky a navíc řídil se třemi zákazy řízení všech motorových vozidel, které má platné až do roku 2025. Místo toho, aby si tzv. posypal popel na hlavu a přijal zodpovědnost za své jednání, začal policistům nabízet úplatek. Policistům sdělil, že by rád situaci řešil jinak, zavolal by bratrovi, který by nějaké peníze přivezl a oni by přimhouřili oči a nechali ho odjet. Místo toho ho ale policisté zadrželi a odvezli s sebou na policejní služebnu.

Hned následující den kriminalisté zahájili trestní stíhání 40letého muže a obvinili jej z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu podplácení. Za uvedené skutky muži hrozí až 6letý trest odnětí svobody.

Druhou událost, kdy byl policistům nabízen úplatek, řešili policisté v Mladé Boleslavi o 4 dny později, 20. listopadu 2023, krátce po 16. hodině. Policisté z prvosledové hlídky vyjížděli na oznámení o údajném napadení mezi cizinci. Na místě pak oba cizinci, 45letá žena a 57letý muž, chtěli událost "vyřešit dohodou" a za to začali policistům nabízet úplatek ve výši 5000 korun. Do té doby, než policistům začali nabízet úplatek, by se jednalo pouze přestupek, při kterém došlo k neshodám mezi partnery a oba účastníci by museli zaplatit pouze pokutu. Jejich jednání a nabízení úplatku policistům bude mít ale mnohem vážnější dohru. Celé jednání policisté zaznamenali na kameru. Především žena pak policistům opakovaně úplatek nabídla a peníze chtěla jít vybrat do nedalekého bankomatu. Policisté proto oba cizince zadrželi a převezli na policejní služebnu k podání vysvětlení a následující den oběma sdělili obvinění ze spáchání přečinu podplácení, za což jim v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až 6letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

27. listopadu 2023

