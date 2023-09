Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Snažil se vloupat do stánku

VSETÍNSKO: Policisté ho dopadli při činu.

Několik záblesků světla spatřila nad ránem policejní hlídka v Bystřičce naproti čerpací stanice. Záře vycházela z míst, kde v těsné blízkosti hlavní silnice stojí prodejní stánek.

Kromě světla samotného policisty z obvodního oddělení v Jablůnce zaujaly i rány, které od stánku ve čtvrtek krátce po čtvrté hodině ranní vycházely. Jejich podezření se zanedlouho potvrdilo, neboť u objektu dopadli muže, který se skrze vstupní dveře snažil dostat dovnitř. Šestačtyřicetiletý muž z Rožnovska místem projížděl na kole a stánek stojící hned u silnice jej zaujal natolik, že se rozhodl podívat, co se v něm ukrývá. To se mu ovšem díky všímavým policistům nepodařilo a on sám skončil s pouty na rukou na policejní služebně v Jablůnce.

Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže, za který mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

1. září 2023, nprap. Petr Jaroš

