Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Snažil se ukrást loď

HODONÍNSKO: Chtěl si splnit svůj sen a plout až na moře.

Strážničtí policisté zadrželi dvaačtyřicetiletého muže, kterého podezřívají z krádeže lodě. K události došlo ve Strážnici na Baťově kanále. Pachatel tam odcizil zakotvené malé plavidlo a touto lodí se pak částečně plavil, a když mu to nešlo, tak potom z vody tlačil z Baťova kanálu k říčce Velička. Při překonávání jezu se do lodě dostala voda a tak ji zanechal ponořenou pod jezem. Odcizením a následnému poškození lodě vznikla majiteli škoda za desítky tisíc korun. O krádeži byli vyrozuměni policisté místního oddělení, kteří se hned dali do pátrání po ukradení lodi i po zloději. Policisté po malé chvíli nalezli jak potopenou loď, tak i opodál se pohybující osobu. Při následných úkonech vyšlo najevo, že právě on má krádež na svědomí. V době zadržení měl podle dechové zkoušky hladinu alkoholu v těle 3,5‰. Při výslechu uvedl, že měl v hlavě dávný sen, kdy na lodi dopluje až k moři, tak si ho chtěl zkusit uskutečnit. Policisté mu to překazili a teď ho navíc podezřívají z trestného činu Krádeže. V případě odsouzení mu hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Bc. Petr Zámečník, 13. 6. 2019

