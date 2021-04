Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Snažil se ujet hlídce, skončil v potoce

DĚČÍNSKO - Řidič bude na soud čekat ve vazbě a další zprávy.

Ve vazební věznici skončil 30letý muž, který byl obviněn hned z několika trestných činů. V sobotu dopoledne natankoval na benzínové čerpací stanici v Rumburku pohonné hmoty v hodnotě čtyři sta korun a z místa bez zaplacení ujel. Začala ho pronásledovat hlídka policistů z obvodního oddělení, řidič Peugeotu ale na opakovaná znamení k zastavení nereagoval a policistům ujížděl. V ulici Vojtěcha Kováře nezvládl řízení a narazil do plotu, ale i přes výzvy policistů, aby z auta vystoupil, se opět rozjel. Najel na jednoho ze zasahujících policistů, který se jen díky rychlé reakci vyhnul střetu a začal opět ujíždět směrem do centra města, vlivem vysoké rychlosti ale sjel z komunikace a s autem spadl do řeky. Po nehodě se opět snažil utéct, tentokrát už ho policisté během chvilky zadrželi.

Muž se posléze podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který byl pozitivní, navíc se ukázalo, že má soudem uloženy dva tresty spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Po provedení všech nezbytných úkonů byl muž obviněn ze zločinu násilí proti úřední osobě, přečinů krádeže, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vyšetřovatel zaslal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval, v případě uznání viny mu v krajním případě až šestiletý trest odnětí svobody.

Z garáže zmizel motocykl

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý zloděj, který se ve Varnsdorfu vloupal do řadové garáže. Zmizel z ní terénní motocykl a nářadí, škoda byla vyčíslena na více jak sto čtyřicet tisíc korun. Pokud se podaří pachatele vypátrat, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

Vloupání do chatky

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se ve Varnsdorfu vloupal do rekreační chatky v zahrádkářské kolonii. Odnesl si nástěnné hodiny a množství nářadí, celková škoda byla vyčíslena na téměř dvacet tisíc korun. V případě dopadení bude lapka čelit trestnímu stíhání pro přečin krádeže a hrozbě ž dvouletého vězení.

