Sňatek s vojákem na misi nebude

OLOMOUC - Podvodník lichotkami připravil ženu o milion korun.

Včera se na olomoucké policisty obrátila dvaašedesátiletá žena s tím, že byla nejspíše podvedena a přišla o jeden milion korun.

Oznamovatelka uvedla, že ji v září 2022 přes sociální síť oslovil neznámý muž, který ji požádal o přátelství. Žena souhlasila a začala si s mužem psát. Ten ji mimo jiné sdělil, že vyrůstal jako sirotek, protože mu rodiče zemřeli při autonehodě. V současnosti slouží jako americký voják na misi v Sýrii. Byl raněn a nemůže se vrátit do Ameriky. Časem se s ženou sblížil a slíbil ji, že za ní přijede a vezme si ji za manželku. Také ji napsal, že jí poslal balíček s finančními prostředky ve výši 1 850 000 dolarů. Ten byl ale v Turecku zadržen a bylo nutné zaplatit poplatek za jeho proclení. Žena během tří měsíců (od 30. ledna do 21. dubna 2023) poslala na několik zahraničních účtů téměř 2 700 000 korun. Naštěstí se ženě v průběhu dubna ze zahraničních bank vrátila částka 1 600 000 korun. Přesto žena přišla o 1 058 000 korun. Před dalšími škodami ji zřejmě ochránila banka, u které měla běžný účet. Ta ženu kontaktovala s tím, že na jejím bankovním účtu zaznamenala podezřelé transakce a proto její účet zablokovala. Žena se poté dostavila na pobočku banky, kde se dozvěděla, že se zřejmě stala obětí podvodu tzv. Amerického vojáka a měla by případ oznámit policii.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různého specialisty…

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání…

DŮLEŽITÉ!

neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás finanční prostředky

por. Mgr. Libor Hejtman

28. dubna 2023

