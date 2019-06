Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Snaha hlídce ujet měla několik důvodů

PŘÍBRAMSKO - Před několika dny čekala policisty z obvodního oddělení Příbram – venkov během služby honička s 29letým řidičem.

Vše začalo krátce po půlnoci v obci Jince, kde chtěla hlídka zastavit a zkontrolovat projíždějící vozidlo značky Peugeot. Na výzvy však motorista nereagoval a pokračoval v jízdě.

U Nového rybníku začal zrychlovat a chtěl příslušníkům policie ujet. Poté, co přijel k místnímu hotelu, nezvládl průjezd zatáčkou, dostal smyk a čelně narazil do vzrostlého stromu. Snažil se odtud vycouvat, přitom však havaroval do vjezdových vrat objektu, kdy způsobil škodu ve výši 25 tisíc korun. Policisté ho následně zajistili a umísili do policejní cely.

Muž měl pro své jednání, tedy ke snaze hlídce ujet, hned několik důvodů, byl na něj vydán třikrát příkaz k zatčení, má platný zákaz řízení až do roku 2023, byl pod vlivem drog a na autě byly namontovány registrační značky z jiného vozu.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

12. červen 2019

vytisknout e-mailem