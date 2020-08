Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Snadno změnil přihlašovací údaje

BRNO VENKOV: Podvedenou ženu z Brněnska zlákala nabídka soutěže o večeři.

Zajímavá nabídka soutěže o večeři zlákala devětačtyřicetiletou ženu z Brněnska. Proč na ni nereagovat, když ji prostřednictvím sociální sítě upozorňuje dobrá kamarádka. Ta během další komunikace požádala o zaslání telefonního čísla, emailové adresy a nakonec i kódu, který jí dorazil na mobil od správce mailové schránky. Ženě se požadavky nezdály podezřelé. Netušila ani, že poskytla podvodníkovi kompletní přihlašovací údaje ke své schránce. Pak už byla role zatím neznámého pachatele jednoduchá. Změnil přihlašovací údaje nejen na mailu, ale i přihlašovací údaje profilů na sociálních sítích. Z nich pak mohl pohodlně oslovovat přátele podvedené ženy s různými požadavky. Vedle žádostí o zaslání menších finančních částek pravděpodobně znovu lákal i přístupové údaje k elektronickým profilům. Na to, že byla podvedena, přišla žena až při kontaktu se svou známou. Ta jí totiž sdělila, že nedávno vyhověla jejímu požadavku a zaslala jí na účet požadovaných více než tisíc korun. Kriminalisté případ vyšetřují a zjišťují, zda zatím neznámý pachatel tímto způsobem od poškozených nevylákal další data, případně peníze.

Policisté specializující se na kyberkriminalitu upozorňují, že každý by měl věnovat patřičnou pozornost ochraně přihlašovacích údajů a hesel do všech aplikací, emailových schránek či profilů. Rozhodně by je neměl bezmyšlenkovitě přeposílat jiným osobám.

por. Bohumil Malášek, 25. srpna 2020

