Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Snadné vloupání to nebylo

ZNOJEMSKO: Zloděj z garáže nic neodnesl

Kdyby zatím neznámý pachatel věděl, jak marný výsledek přinese jeho vynaložené úsilí, možná by si vydělával raději poctivě. Na Znojemsku se v uplynulých dnech pokusil vloupat do garáže. Nejprve se dovnitř snažil dostat přes malé zadní okénko. To se mu sice podařilo vypáčit, protože však nebylo průhledné, neviděl, že se za ním nachází masivní ocelová mříž. Zkoušel to tedy jinak. Pod oknem začal vysekávat díru ve zdi. I tato cesta dovnitř však byla nad jeho síly. Nakonec se mu do garáže podařilo vniknout přes vrata. Nebylo mu to však k ničemu platné. Uvnitř totiž zřejmě nenašel nic, o co by stál. Po složitém vloupání tak místo opustil s prázdnou.

por. David Chaloupka, 3.listopadu 2022

Související dokumenty Do garáže.mp3

Velikost souboru:343,3 KB / formát MP3

