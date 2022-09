Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smyk na mokré vozovce

JIČÍNSKO – Spolujezdkyně si do své péče převzali lékaři.

Vidochov - 14. 9. 2022Ve středu 14. září v 14:20 hodin vyjížděli jičínští dopravní policisté do obce Vidochov k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Třicetiletý řidič vozidla značky Peugeot jedoucí po silnici I. třídy č. 16 ve směru od obce Horka u Staré Paky na obec Vidochov při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, dostal na mokré vozovce smyk, přejel do protisměru, kde narazil do zadní části projíždějícího vozidla značky Škoda. Řidič peugeotu následně vyjel mimo komunikaci do příkopu, kde narazil do stromu.

Přítomnost alkoholu u řidiče peugeotu i o deset let mladší řidičky škodovky vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Spolujezdkyně z obou automobilů si převzali do péče lékaři.

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření.

por. Ing. Eliška Pospíšilová Majerová

15.9.2022, 9:45

