Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smutný pátek na silnicích

Jihočeské silnice zažily v pátek další tragédií a také řidiče opilce.

Divoký pátek na Jihočeských silnicích začal kolem šesté večer na Strakonicku. Řidič (44 let) čtyřkolky bez registrační značky nezvládl pravděpodobně vlivem rychlosti stroj na silnici mezi obcemi Drážov – Zálesí a havaroval v mírné pravotočivé zatáčce. Čtyřkolka se převrátila a řidič zůstal ležet zraněný na vozovce. Pravděpodobně neměl ochrannou přilbu. Z místa nehody byl letecky transportován do nemocnice v Českých Budějovicích. Policisté, kteří nehodu vyšetřují, obdrželi po několika hodinách z nemocnice smutnou zprávu, řidič přes veškerou péči podlehl svým zraněním.

V pátek po půlnoci v Českých Budějovicích řidič vozidla Ford Fiesta nezastavil před vyznačeným přechodem pro chodce, přestože tak učinil řidič trolejbusu jedoucí v pravém jízdním pruhu a následně srazil přecházejícího chodce (muž 29 let). Chodec byl se zraněními a v bezvědomí po prvotním ošetření na místě převezen záchranáři do nemocnice. U řidiče, pravděpodobného viníka nehody, policisté zjistili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Řidič Fordu ( 37 let) je tak podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Zhruba ve stejnou dobu na druhé straně Českých Budějovic zastavili a kontrolovali policisté řidičku vozidla značky Mitsubishi. Řidička vozidla (22 let) se na výzvu policistů podrobila dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Hodnota překvapila i policisty, řidička „nadýchala“ bezmála tři promile. Policisté zakázali další jízdu. V rámci zkráceného přípravného řízení se řidička dostane před soud do dvou týdnů. Zodpovídat se bude z trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek. Naštěstí nestačila způsobit žádnou dopravní nehodu.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

29. září 2019

vytisknout e-mailem