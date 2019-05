Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Smutné dopoledne

VSETÍNSKO: Řidič osobního auta podlehl zraněním po srážce s kamionem.

Dnešní dopoledne došlo v obci Lužná k dopravní nehodě osobního vozidla a dvou nákladních souprav. Řidič osobního auta bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem

Dnes krátce před desátou hodinou dopoledne jel řidič osobního vozidla po silnici I/57 od obce Valašská Polanka do obce Lužná. Z dosud nezjištěných příčin přejel v obci Lužná do protisměrného pruhu, kde se střetl s protijedoucí nákladní soupravou. Osobní auto dále pokračovalo v pohybu. Došlo k čelnímu nárazu s dalším kamionem. Tento kamion částečně vyjel z komunikace a narazil do přístěnku rodinného domu. Osobní auto skončilo mimo komunikaci.

Při nehodě utrpěl řidič osobního auta zranění, kterým bohužel podlehl. Řidič kamionu, který naboural do domu, i jeho spolujezdec byli se zraněními převezeni do nemocnice.

Kvůli vyšetřování této dopravní nehody je komunikace uzavřena. Policisté odklání dopravu v obci Valašská Polanka a Lidečko. Uzávěrka bude trvat do doby vyproštění osobního i nákladního auta.

Dopravní policisté společně s kriminalisty nadále pracují na zjištění okolností této tragické nehody.

22. května 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

