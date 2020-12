Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smrtelná dopravní nehoda u Milevska

Písek - Žena nejdříve nabourala dva automobily, v zatáčce pak narazila do jiného vozu a zemřela.

Dnes krátce po 15:00 hodině došlo na Písecku hned ke třem dopravním nehodám. Všechny zavinila pravděpodobně jedna osoba, žena (35 let). Ta jela ve vozidle značky Citroen. Nejprve v obci Milevsko narazila do zde zaparkovaného vozidla značky Ford, pak zezadu při nedobrždění nabourala do vozidla značky Mustang. Místo aby u nehod zastavila, pokračovala v jízdě po silnici č. I/19 ve směru na obec Hrejkovice. Po několika kilometrech v zatáčce přejela z dosud nejzjištěných příčin do protisměru a střetla se zde čelně s vozidlem značky Škoda, které řídila žena (64 let). Po střetu zemřela žena, která pravděpoodbně nehodu zavinila. Starší řidička byla se zraněním převezena do nemocnice. Nikdo jiný ve vozidlech nebyl. Přesné příčiny a okolnosti tragické nehody jsou předmětem šetření píseckých dopravních policistů. Na základě dosud zjištěných informací není vyloučeno, že byla mladá řidička pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

13. prosince 2020

