Smrtelná dopravní nehoda u Červeného Hrádku

Jindřichův Hradec - Po čelním nárazu zemřela řidička jednoho z vozidel.

Dnes okolo 13:40 hodiny došlo na silnici č. II/407 u obce Červený Hrádek na Dačicku k tragické dopravní nehodě. Jindřichohradečtí dopravní policisté, kteří na místo nehody dorazili, zjistili, že pravděpodobně ve směru od Červeného Hrádku jel muž (nar. 1996) ve vozidle značky Octavia, z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se čelně střetl s vozidlem značky Ford, které řídila žena (nar. 1968), jela ve směru od Hříšice. Při nehodě utrpěl muž zranění, se kterými byl převezen do jindřichohradecké nemocnice. Žena byla letecky transportována do brněnské nemocnice. Svým zraněním následně podlehla. Ve vozidlech nejely žádné další osoby. Přesné příčiny a okolnosti této nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Foto z místa DN:

Foto 1.jpg

Foto 2.jpg

Foto 3.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

14. června 2020

