Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smrtelná dopravní nehoda na Prachaticku

Prachatice - Od začátku roku zemřelo na jihočeských silnicích už 20. osob!

Páteční střet dvou osobních vozidel na Prachaticku, zalarmoval příslušníky složek Integrovaného záchranného sboru. V 17:38 hod. přijal operační důstojník Integrovaného operačního střediska jihočeské policie oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici I/4 v katastru obce Kubova Huť, na místo byli kromě dopravních a pořádkových policistů, vysláni též zdravotníci a hasiči. Jako první se z policejních složek dostali k nehodě policisté obvodního oddělení Horní Vltavice, kteří zjistili, že několik stovek metrů za Kubovou Hutí se střetla dvě osobní vozidla, kde jsou celkem zraněni tři muži. Na místo vzápětí dorazili zdravotníci za podpory letecké zdravotnické služby, ale dva mladí muži i přes veškerou odbornou pomoc, následkům těžkých zranění podlehli. Poslední se zraněných – řidič Volkswagen Passat byl transportován do blízké nemocnice.

Po příjezdu dopravních policistů Územního odboru Prachatice a šetřením na místě zjistili, že pravděpodobně řidič (23 let) osobního vozidla tovární značky Volkswagen Polo jel po uvedené frekventované komunikaci, ve směru Kubova Huť – Horní Vltavice, kdy při projetí ostrou levotočivou zatáčkou, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem komunikace, vjel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Passat. Následně obě vozidla, do sebe zaklíněna, skončila mimo komunikaci.

Ve vozidle Polo zemřeli dva mladí muži, řidič ve věku 23 let a jeho spolujezdec 19 let. 38 letý řidič Passatu utrpěl lehká zranění a v současné době je v péči lékařů.

Na místo se dále dostavila výjezdová skupina Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Prachatice, kdy ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu Usmrcení z nedbalosti. Po ohledání těl koronerem byla nařízena soudní pitva.

Silnice, spojující Prachaticko se Spolkovou republikou Německo (Bavorsko), byla uzavřena pro veškerý provoz do pozdních nočních hodin (23:00 h.), objízdný směr byl stanoven přes Prachatice – Volary – Strážný.

Od začátku roku zemřelo na jihočeských silnicích 20. osob – v tomto případě se jedná o 19. a 20. oběť. Bohužel v tomto týdnu je to druhá smrtelná nehoda.

Řidiči uvědomte si, že vysoká rychlost mnohdy zabíjí!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

4. května 2019

