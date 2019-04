Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smrtelná dopravní nehoda na kruhovém objezdu

České Budějovice - Vozidlo ve vysoké rychlosti nabouralo a začalo hořet. (Hlasová schránka 974 221 116)

Ve čtvrtek dne 11. dubna krátce před 22:00 hodinou došlo na kruhovém objezdu na ulici Okružní v Českých Budějovicích k tragické dopravní nehodě, při které zemřel dosud neustanovený řidič vozidla značky Mercedes Benz S 500. Z dosavadního šetření této dopravní nehody vyplynulo, že vozidlo jelo velmi vysokou rychlostí směrem na České Budějovice od Benešova u Prahy. Po silnici č. I/34 vjel řidič s vozidlem do Českých Budějovic, před kruhovým objezdem na ulici Okružní pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze komunikace, vyjel vlevo mimo silnici, kde narazil do silničního svodidla a následně do svislé dopravní značky. Po travnaté ploše pak vozidlo pokračovalo dále středem kruhového objezdu. Na protilehlé straně kruhového objezdu pak narazilo do návěstidla, které porazilo. Následně bylo vymrštěno do vzduchu, přeletělo přes komunikaci a porazilo sloup veřejného osvětlení. Poté proletělo křovinami, kde narazilo do betonové skruže a skončilo na travnaté ploše vedle silnice, vozidlo začalo následně hořet. Řidič na místě dopravní nehody zemřel. Ve vozidle jel sám. Nikdo jiný nebyl zraněn. Na místě události zasahovaly všechny složky IZS. Dopravní nehodu nyní zpracovávají policisté a kriminalisté z Českých Budějovic.

Foto z místa DN:

Video z místa DN:

12. dubna 2019

