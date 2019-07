Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Smrtelná dopravní nehoda na D 52

BRNO-VENKOV: Na místě zemřela řidička. Komunikace je uzavřená.

Po půl čtvrté odpoledne došlo na D 52 poblíž Nové Vsi na Pohořelicku k vážné dopravní nehodě tří osobních vozidel. Dle dosavadních zjištění přejela řidička vozidla Hyundai IX 20 z nezjištěných příčin do protisměru, kde narazila do dvou vozidel. Osádka Škody Octavia by měla z nehody vyjít bez zranění. Osádka druhého vozidla- renaultu utrpěla zranění. Dle předběžných informací mělo být pět osob zraněno, řidička těžce. Všichni účastníci nehody jsou cizinci. K nehodě došlo na 29. kilometru D 52. Úsek je uzavřený, provádíme odklon. Uzavírka potrvá ještě zřejmě několik hodin. Příčiny nehody vyšetřujeme.

