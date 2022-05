Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smrtelná dopravní nehoda

J.Hradec – Život řidičky vyhasl na účelové komunikaci.

Včerejšího dne 3. května kolem 17:50 hodin došlo ke smrtelné dopravní nehodě. Řidička (r.1989) osobního automobilu Škoda Fabia Combi, jedoucí po účelové komunikaci ve směru od Jarošova nad Nežárkou na Dolní Radouň, ve vzdálenosti 1,5 km za Jarošovem nad Nežárkou, při projíždění pravotočivé zatáčky pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala smyk, kdy přejela do protisměrné části komunikace a dále vlevo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde levým bokem narazila do dvou stromů a vytěžené dřevní kulatiny. Následně se vozidlo převrátilo na střechu. Při dopravní nehodě utrpěla řidička mnohačetná poranění neslučitelná se životem. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Na osobním automobilu vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 80 000 korun. Provedeným šetřením policistů na místě nehody bylo zjištěno, že řidička nebyla za jízdy řádně připoutaná bezpečnostním pásem. S ohledem na pozůstalé se policie blíže k dopravní nehodě nebude vyjadřovat ani nebude poskytovat fotografie z místa této tragické dopravní nehody.

4. května 2022

