Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smrtelná dopravní nehoda

JIČÍNSKO – Senior sjel s vozidlem do řeky.

Dnes v dopoledních hodinách došlo v obci Bělá u Pecky ke smrtelné dopravní nehodě 82letého řidiče automobilu Škoda Fabia. Řidič z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do betonových patníků a následně sjel do koryta řeky Javorky. Senior bohužel svým zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehl. Přesná příčina a okolnosti tragické dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských policistů. U zemřelého byla nařízena zdravotní pitva.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

18.10.2023, 14:00

