Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smrtelná dopravní nehoda

Tábor - V Soběslavi zemřel po nárazu do reklamního panelu řidič osobního vozidla.

Dnes po 16:00 hodině došlo na silnici č. I/3 v Soběslavi ke smrtelné dopravní nehodě. Řidič (nar. 1953) osobního automobilu značky Citroen jel ve směru od Českých Budějovic a směřoval do centra Soběslavi. Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a narazil zde do reklamního panelu. Na místo dorazily všechny složky IZS. I přes veškerou snahu záchranářů řidič svým zraněním následně podlehl. Ve vozidle jel sám. Přesné příčiny a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem šetření táborských dopravních policistů.

Foto z místa DN:

DN 1.JPG

DN 2.JPG

DN 3.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

8. července 2022

