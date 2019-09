Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smiřická služebna sídlí už ve vlastním

HRADECKO – Policie ČR koupila budovu služebny od města.

Už před pěti lety provedlo v souladu s požadavky Policie ČR město Smiřice rekonstrukci objektu čp. 17 pro účely obvodního oddělení. Zkolaudovaný objekt však ještě tehdy patřil městu Smiřice, které ho pronajímalo Policii ČR. Letos však nově a na míru rekonstruovanou budovu už smiřičtí policisté získali do svého vlastnictví, a to díky vstřícnosti zdejší samosprávy v čele se starostou Lubošem Tuzarem.



Díky spolupráci samosprávy a představitelů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se tímto krokem podařilo smiřickým policistkám a policistům zajistit důstojné zázemí pro výkon své služby a k tomu odpovídající prostory, které se navíc nacházejí v centru města, kde přítomnost obvodního oddělení sama o sobě působí preventivně. Potvrzuje to i dostupná statistika, kdy od roku 2014 poklesnul nápad trestné činnosti, a objasněnost začala stoupat. Významnou měrou k tomu pomáhá i zdejší městský kamerový systém.



Dne 17. září 2019 došlo k formálnímu převzetí budovy za přítomnosti vedení města Smiřice v čele s Bc. Lubošem Tuzarem a za účasti vedení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.



„Tento krok jenom potvrzuje fakt, že tu chce Policie ČR zůstat,“ dodal k tomu plk. JUDr. David Fulka, MBA, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a vyzdvihnul dosavadní spolupráci s městem Smiřice. „Jsme rádi, že jsme došli k dohodě a věc se nám podařilo prosadit. Tento počin nám dává jistotu, že tu policie bude, má tu své zázemí a naše teritorium neopustí,“ uvedl smiřický starosta Bc. Luboš Tuzar.



Ve výkonu zde slouží celkem patnáct policistek a policistů, kteří jsou připraveni okamžitě vyjet do svěřeného nemalého území.

Informace k policejní služebně včetně vymezené místní působnosti: https://www.policie.cz/clanek/uo-hradec-kralove-oop-smirice-kontakty.aspx.



por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

17. září 2019

vytisknout e-mailem