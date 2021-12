Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smiřická hlídka zabodovala

HRADECKO, TRUTNOVSKO - Ujíždějící řidič ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu.

V neděli odpoledne byla policejní hlídka z obvodního oddělení Smiřice operačním důstojníkem vyslána ke kontrole nebezpečně jedoucího vozidla značky Mercedes, které jelo po silnici I/33 od Jaroměře do Hradce Králové. U odbočky na obec Rodov vozidlo spatřila a řidiče vyzvala výstražnými světly a nápisem STOP k zastavení. Na to však řidič zareagoval šlápnutím na plyn a vysokou rychlostí začal ujíždět. Řítil se až 180km rychlostí, kdy nebezpečně i přes plnou čáru předjížděl před sebou jedoucí auta, čímž ohrožoval je i protijedoucí vozidla. V obci Trotina odbočil z hlavní silnice a pokračoval směrem na Račice nad Trotinou, Hoříněves, Žiželeves a Velký Vřešťov, kde najel do slepé ulice, v které nemohl pokračovat a musel zastavit. Z auta vyskočili postupně dva muži, kteří se i přes uklouznutí a pádu na ledu dali na útěk. Pomocí donucovacího prostředku namířené střelné zbraně se podařilo hlídce spolujezdce zadržet. Řidiče, kterému se podařilo přeskočit plot a utéct, zadržela o chvilku později jiná hlídka. Čtyřiatřicetiletý spolujezdec nadýchal 2,5 promile, řidič ve věku 22 let dechovou zkoušku odmítl. Oba se podrobili orientačnímu testu na drogy, který měli oba pozitivní na kokain. Mladší z mužů odmítl vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. Oba muži se státní příslušností jednoho státu EU skončili v policejní cele a kriminalisté na základě šetření rozhodnou o právní kvalifikaci.

por. Iva Kormošová

7.12.2021, 12.30





