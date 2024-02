Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Směnnost a odměny policistů zařazených u SKPV

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST:

„… žádám o sdělení následujících informací týkajících se kalendářního roku 2023:

1) Kolik je systemizovaných oddělení SKPV (OOK) v rámci jednotlivých územních odborů Krajského ředitelství policie ÚK?

2) Kolik je systemizovaných míst na těchto odděleních v jednotlivých tarifních třídách a jaké množství z nich je obsazeno?

3) Kolik z těchto policistů nepobírá tarif zvýšený o 10% (tzv. směnnost) ve smyslu § 114/2 z.č. 361/2003 Sb.?

4) Kolik policistů OOK ÚO ÚL je zařazeno do 6. tarifní třídy a kolik z nich má tarifní plat zvýšený o 10% a jaké je jejich OEČ?

5) Kolik policistů OOK ÚO DC je zařazeno do 6. tarifní třídy a kolik z nich má tarifní plat zvýšený o 10% a jaké je jejich OEČ?

6) Kolik policistů OOK ÚO LTM je zařazeno do 6. tarifní třídy a kolik z nich má tarifní plat zvýšený o 10% a jaké je jejich OEČ?

7) Kolik policistů OOK ÚO ÚL je zařazeno do 7. tarifní třídy a kolik z nich má tarifní plat zvýšený o 10% a jaké je jejich OEČ?

8) Kolik policistů OOK ÚO DC je zařazeno do 7. tarifní třídy a kolik z nich má tarifní plat zvýšený o 10% a jaké je jejich OEČ?

9) Kolik policistů OOK ÚO LTM je zařazeno do 7. tarifní třídy a kolik z nich má tarifní plat zvýšený o 10% a jaké je jejich OEČ?

10) Jaké byly jednotlivé výše odměn policistů, včetně vedoucích pracovníků a jejich zástupců, systemizovaně zařazených na OOK ÚO ÚL, žádám uvedení včetně jejich OEČ?

11) Jaké byly jednotlivé výše odměn policistů, včetně vedoucích pracovníků a jejich zástupců, systemizovaně zařazených na OOK ÚO DC, žádám uvedení včetně jejich OEČ?

12) Jaké byly jednotlivé výše odměn policistů, včetně vedoucích pracovníků a jejich zástupců, systemizovaně zařazených na OOK ÚO LTM, žádám uvedení včetně jejich OEČ?

13) Jaké byly jednotlivé výše odměn vedoucích jednotlivých obvodních oddělení v rámci ÚO ÚL?

14) Kolik je systemizovaných služebních míst v rámci ÚO ÚL a o jaké se jedná pozice, včetně uvedení tarifní třídy?

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a níže poskytuje následující informace:

K bodu 1)

V rámci územních odborů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje je systemizováno 14 oddělení obecné kriminality.

K bodu 3)

Policisté zařazeni na odděleních obecné kriminality nemají přiznán tarif zvýšený o 10% (tzv. směnnost).

K bodu 14)

V rámci Územního odboru Ústí nad Labem je systemizováno 403 služebních míst. Jedná se o systemizovaná služební místa:

název tarifní třída ředitel ÚO 9 zástupce ředitele ÚO 9 vedoucí oddělení 8 nebo 7 zástupce vedoucího oddělení 8 nebo 7 vrchní komisař 8 komisař 7 vrchní inspektor 6 inspektor 5 vrchní asistent 4 asistent 3 vrchní referent 2 referent 1

Zbylá část žádosti, konkrétně v bodech 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 byla odmítnuta, přičemž o vyloučení části žádosti z jejího plného poskytnutí bylo rozhodnuto rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

por. Bc. Pavla Mašínová, 9. 2. 2024

