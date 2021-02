Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Slyšel hlasy z návěsu

KRAJ: Policisté na hranicích provedli kontrolu.

V neděli v poledne informoval řidič kamionu policisty na hraničním přehodu v Lanžhotě, že slyší z návěsu hlasy a má obavu zda se mu tam dostali migranti. Když hlídka provedla kontrolu nákladního prostoru, nalezla 4 muže z Afganistánu bez dokladů totožnosti. Tito měli namířeno z Rumunska do Německa. Policisté se na hranicích zaměřují na nelegální migraci cizinců. Jen od začátku února zajistili cizinečtí policisté na území Jihomoravského kraje 35 migrantů. Cizincům hrozí návrat do země, odkud k nám přicestovali nebo do země, kde žádají o azyl.

nprap. Petra Hrůzová, 22. února 2021

