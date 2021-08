Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Služební vůz chtěl za taxi

Písek – Protivín – Zazvonil na služebnu a domáhal se odvozu.

Ve čtvrtek 19. srpna se po třetí hodině ráno rozdrnčel na policejní služebně v Protivíně zvonek. Policisté, kteří měli tento den noční službu, se nestačili divit, s jakým problémem se na mě obrátil muž (1985) ze Strakonicka. Muž si policejní služebnu zřejmě spletl se stanovištěm taxi, domáhal se odvozu policejním vozidlem do Vodňan. Dočkal se samozřejmě vysvětlení, že to není možné, to ale muže rozčílilo natolik, že si svůj vztek vybil na vývěsní tabuli na zdi budovy, kterou odtrhl a hodil na zem. Muž nereagoval na opakované výzvy policistů, došlo tedy až na použití donucovacích prostředků.

por. Mgr. Kamila Čuřínová ingrišová, pi.pis@pcr.cz

20. srpna 2021

