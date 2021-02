Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Služební pes vypátral odcizené nářadí

KARLOVARSKO – Obviněným mužům hrozí až osmileté vězení.

Ve středu dne 21. října 2020 na operační středisko police Karlovarského kraje oznámil třicetiletý muž, že došlo k vloupání do jeho garáže na Karlovarsku. Policisté okamžitě vyjeli na místo, kde zjistili, že k vloupání došlo i do další garáže. Z první měl neznámý pachatel odcizit kompletní vybavení na motocykl, jako například helmu, kombinézu, boty či výfuk a z další garáže různé nářadí. Poškozeným majitelům byla způsobená celková škoda odhadnuta na částku kolem 20 tisíc korun. Na místo také přijel policejní psovod se svým služebním psem Frigem. Dvojice se dala do práce a okolí začala prohledávat. Po chvíli služební pes dovedl svého psovoda k travnatému porostu, kde byla nalezena část odcizených předmětů. Zajištěné stopy z místa činu a získané poznatky během prověřování kriminalisty dovedly až ke dvěma třiadvacetiletým mužům, které následně obvinili ze spáchání zločinu krádeže.



Nyní obviněné dvojici hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se tohoto jednání dopustili v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID – 19 a čin byl tedy spáchán za stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.



nprap. Eva Valtová

4. 2. 2021

vytisknout e-mailem