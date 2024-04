Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Služební pes Max vypátral dva zloděje

SEMILSKO – Bezprostředně po činu se po horké stopě dvou pachatelů rozběhl služební pes Max a dva schované zloděje bez jakéhokoliv zaváhání v lese vypátral.

ppor. Josef Cabrnoch a MaxV sobotu 13. dubna odpoledne krátce po půl jedné policisté na lince 158 přijali oznámení o vloupání do zahradního domku, kůlny a stodoly vedle jedné rekreační chalupy v Příchovicích s tím, že před kůlnou jsou připravené věci k odcizení a pachatelé by mohly být ještě někde v okolí. Operační důstojník na místo ihned vyslal harrachovské policisty a psovoda se služebním psem, který na místo vyjel deset minut po půl jedné. Psovod ppor. Josef Cabrnoch se po příjezdu na místo činu rychle seznámil s aktuální situací a následně již vše nechal na svém čtyřnohém parťákovi Maxovi. Max bez zaváhání vyhledal pachovou stopu, která ho nejprve dovedla k odhozeným odcizeným věcem a poté ji sledoval lesem, přes louku až do dalšího lesa, kde ve skalní rozsedlině označil dvě osoby – muže a ženu. Jednalo se o 34letou ženu a 41letého muže, kteří se hned na místě k uvedenému vloupání přiznali a patnáct minut po třinácté hodině byli oba zadrženi.

Provedeným šetření policisté zjistili, že muž se ženou se večer před tím rozhodli v uvedené stodole na pozemku u rekreační chalupy přespat a po odstranění visacího zámku vnikli tedy dovnitř. Ovšem ve stodole nenašli žádné přikrývky, a proto se pro ně vloupali do zahradního altánu. Během sobotního dopoledne, když se probudili, tak se rozhodli ještě „podívat“ do kůlny – zděného přístavku, který je napojen na rekreační chalupu. Opět i do této kůlny vnikli násilím po překonání zámku na dveřích. Následně si před kůlnu vynosili a různé nářadí – motorovou pilu, okružní pily, elektrické vrtačky, elektrické bourací kladivo, brusku, přímočarou pilu, pásový pilník, šroubováky a další ruční nářadí – za téměř 20 tisíc korun. Pak ovšem se všimli zařízení, které v objektu zajišťovalo jeho elektronické zabezpečení, a dali se oba na útěk. Vzápětí na místo přijel pracovník bezpečnostní služby a okamžitě volal na linku 158. Policejní hlídka a psovod se služebním psem byli na místě do několika málo minut. Jejich rychlý příjezd na místo činu a okamžité nasazení služebního psa na pachovou stopu zcela jistě přispělo k tomu, že se podařilo oba podezřelé zadržet 40 minut po oznámení na lince 158.

Policisté z Obvodního oddělení v Harrachově také zjistili, že muž i žena byli v uplynulých třech letech za obdobné skutky pravomocně odsouzeni. Celou věc si následně převzali jejich kolegové z Oddělení obecné kriminality v Semilech a již v neděli komisař zahájil jejich trestní stíhání jako obviněných ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež ve formě spolupachatelství a dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu. Po provedených úkonech trestního řízení byli oba obvinění propuštěni ze zadržení na svobodu. Nyní jim za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.







19. 4. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje



