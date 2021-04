Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Služební pes Egon vypátral pachatele

LITOMĚŘICE - Policisté se v rámci hlídkové činnosti zaměřují i na chatové oblasti.

V době, kdy většina majitelů tráví nepřiznívý čas v teple svých domovů, vyrážejí policisté i se svými čtyřnohými parťáky na kontrolu jejich rekreačních objektů. Zaměřují se především na to, zda se případná nevítaná návštěva nevloupala do jejich chat a chalup. O provedené prohlídce je majitel vyrozuměn na místě zanechaným kontrolním lístkem.

Policisté z obvodního oddělení Roudnice nad Labem měli v nedávné době úspěšné zadržení pachatele přímo v objektu. K tomuto zadržení jim dopomohl psí kolega Egon. Roudničtí policisté krátce po půlnoci vyrazili na obhlídku chatové kolonie Na Slavíně. Společně se služebním psovodem přišli k chatě, která měla poškozené dveře. Z chování psa Egona bylo zřejmé, že v chatě by se mohl ještě nacházet pachatel. Policisté pachatele zákonnou výzvou vyzvali, aby vyšel ven. Nic se ovšem nedělo a ani se nikdo neozýval. Služební psovod dal pokyn psovi k propátrání chaty. Po chvilce se ozvalo štěkání. Policisté vešli dovnitř a uviděli Egona, jak se u postele pyšně hlásí ke svém "úlovku". V posteli se pod spacákem schovával muž a očividně se mu z vyhřáté postele nechtělo. Roudničtí policisté ihned "spáče" poznali. Jedná se o 34letého muže, který již v minulosti byl za majetkovou trestnou činnost vloupání do chat odsouzen. Pes byl svým psovodem pochválen a bylo mu dopřáno, aby si pachatele společně s policisty doprovodil až do služebního vozidla.

Egon.jpg

Litoměřice 18. dubna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

