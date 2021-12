Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Služební pes Chari vypátral opilého řidiče

ÚSTÍ NAD LABEM - Služební pes šel "po horké stopě" řidiče, který utekl z místa nehody.

Dne 26.11. v dopoledních hodinách došlo na Střekově v ulici Děčínská k dopravní nehodě, kdy 51letý řidič osobního vozidla vlivem nepřiměřené rychlosti, při průjezdu zatáčkou, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. S vozidlem poté zůstal státu na chodníku. Na linku 158 tuto událost oznámil projíždějící řidič s tím, že na chodníku stojí prázdné nabourané vozidlo. Operační důstojník ihned tuto informaci dal hlídkám do éteru a zároveň na místo vyslal policejního psovoda se služebním psem. Existovala totiž domněnka, že řidič může být zraněn a v šoku z místa utekl. Po řidiči začali policisté ihned pátrat. Ukázalo se, že ihned na místo přivolaný psovod se služebním psem Charim byl správný krok. Chari na místě ihned zachytil pach řidiče a šel po „horké stopě“. Po zhruba 500 metrech řidiče vypátral na nedaleké benzínové čerpací stanici. Policistům na dotaz, zda měl před chvílí dopravní nehodu a řídil osobní vozidlo, odpověděl, že ne. Následně tvrdil, že vozidlo ale určitě neřídil a byl spolujezdcem. Při dechové zkoušce nadýchal 2,22 promile. Řidič byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice, zda není zraněn a po vyšetření skončil v policejní cele. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a v současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

pprap. Melichar a pes Chari

Ústí nad Labem 10. prosince 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

