Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Služební kynologové se podíleli na záchraně lidského života

PLZEŇSKÝ KRAJ - Bezvládného muže si kolegové všimli v altánku v Plzni na Valše, do péče si je následně převzali zdravotníci.

K záchraně lidského života přispěli kolegové nprap. Libor Pilař a nprap. Vladimíra Švecová z oddělení služební kynologie našeho krajského ředitelství. Minulou středu (4. listopadu 2020) si při venčení svých služebních psů Kase a Jessicy všimli v altánku v lesním porostu v Plzni na Valše bezvládného muže. I s ohledem na skutečnost, že je již venku sychravé počasí, obávali se kolegové o pánovo zdraví, a tak se s ním snažili navázat komunikaci. Ten však na jejich slova vůbec nereagoval, a proto k němu přistoupili blíž a snažili se jej probudit. Ani to se však nesetkalo s žádnou odezvou. Bez zbytečného odkladu tedy zkontrolovali jeho životní funkce – dech a tep, které byly jasně rozpoznatelné. Ihned poté zavolali kolegové rychlou záchrannou službu a u muže sečkali do jejího příjezdu. Mezitím kolega pána posadil a opřel o sebe, aby mohl lépe kontrolovat jeho životní funkce. Shodou okolností kolem místa projížděli zaměstnanci Správy veřejného statku města Plzně, kteří nabídli policistům pomoc a následně navigovali rychlou záchrannou službu až na místo události. Díky vzájemné a rychlé spolupráci všech zúčastněných mohli zdravotníci na místo přijet co nejdříve a muže si převzít do své péče a následně převézt do nemocnice.

Kolega Libor Pilař ze skupiny speciálních kynologických činností, který se na záchraně podílel, uvedl: „Na práci u policie se mi líbí, že během chvíle se vám všední den změní na nevšední. Velmi milá a efektivní byla pomoc pracovníků Správy veřejného statku města Plzně. Ti se u nás zastavili, a když viděli, že poskytujeme první pomoc a voláme na linku 155, nabídli se, že pojedou otevřít závoru zabraňující vjezd do lesa a navedou sanitky až k místu. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat za skvělou a přínosnou spolupráci, která vedla k urychlení transportu muže do nemocnice.“

Pánovi přejeme brzké uzdravení a za spolupráci všem velice děkujeme.

por. Mgr. Pavla Burešová

9. listopadu 2020

