Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Služební derniéra se záchranou života

PARDUBICE – Včera, 26. prosince, se na operačním středisku sešli dva policisté, kteří po třiceti letech služby měli před sebou poslední den v policejní uniformě. V tu chvíli netušili, že jejich odchod do „civilu“ bude mít punc záchrany dalšího lidského života.

Policisté Michal a Standa by určitě mohli vyprávět dlouhé příběhy o tom, co během práce u policie zažili a jaká oznámení na tísňových linkách přijali. Jen na operačním středisku pracovali téměř 10 let. Poslední směna na 2. svátek vánoční se zdála být poklidná až do okamžiku, kdy na tísňovou linku 158 zavolala zoufalá žena, která oznamovala, že kvůli rozchodu s přítelem se její dcera přesvědčivě rozhodla ukončit svůj život a odjela automobilem neznámo kam.

Kolegové okamžitě vyhlásili pátrání po konkrétním vozidle, kterým se nešťastná žena měla pohybovat, a prověřili veškeré dostupné evidence, díky kterým zjistili, kam by její "poslední" cesta osobním vozidlem mohla směřovat. Jejich dlouholeté zkušenosti a intuice je nezklamala. Zjistili vše potřebné o ní i příteli, padlo podezření, že může jet i na Chrudimsko. Nemýlili se - zmatenou a rozrušenou řidičku zastavila hlídka z chrudimského obvodního oddělení, která po vyhlášeném pátrání zbystřila a následně vůz ve svém rajónu zahlédla. Vzhledem k okolnostem, které tomuto pátrání předcházely, policisté přivolali lékařskou pomoc a maminku, která měla obavu o život, a zdraví dcery vyrozuměli, že pohřešovaná osoba je relativně v pořádku v rukou lékařů.

Co dodat na závěr? Nalezené ženě přejeme hodně sil k tomu, aby se s nastalou situací vypořádala a našla sílu jít dál, policistům, kteří se rozhodli ukončit svou mnohaletou kariéru, přejeme mnoho úspěchů v jejich další životní etapě.

por. Mgr. Eva Maturová

27. prosince 2019

tisková mluvčí



